Артюхов в Тюмени выделился из толпы чиновников

В четверг, 30 августа, врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов работает в Тюмени с очередным предвыборным визитом. Здесь он осмотрел микрорайон «Ямальский-2», который строился на средства программы «Сотрудничество», центр восстановительной медицины «Ахманка», на который из ямальского бюджета выделяли полмиллиарда рублей. А также – Федеральный центр нейрохирургии. Вместе с главой Ямала работает врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Как сообщают в пресс-службе губернатора Ямала, в центр нейрохирургии в 2017 году по федеральной квоте в ФЦН было направлено 162 ямальца, а также 30 человек за счёт средств ОМС.

Что касается санатория «Ахманка» – власти Ямала в 2016 году выделяли 500 млн рублей в его модернизацию, обещая увеличить поток ямальцев, которые там будут проходить реабилитацию. Что сейчас происходит в центре – неясн, был ли сделан ремонт – неизвестно. Управление базой и финансирование происходит через УК «Нормедком», которая крайне небрежно ведёт финансовую отчётность. Найти документы по расходованию средств в открытом доступе затруднительно, власти Ямала о реконструкции также ничего не рассказывают.

Примечательно, что в этот раз взгляды глав регионов на дресс-код мероприятия разошлись. Дмитрий Артюхов одет в стиле «кэжуал» – джинсы и пуловер – и выделяется из толпы сопровождающих. Александр Моор предпочёл традиционный костюм. Как предположил один из политологов в беседе с агентством «Новый День», Дмитрию Артюхову сейчас можно позволить некоторые «вольности» – его не избирают люди (речь идёт о назначении по решению депутатов заксобрания Ямала – прим.ред), он ездит налаживать контакты с населением и повышать свой рейтинг. В таком виде он будет ближе к людям.

Тюмень, служба информации

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