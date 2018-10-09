В Тюмени руководство ямальской клиники подозревают в многомиллионной взятке

В Тюмени в отношении заместителя главврача ямальской поликлиники возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Квалификация – ч.6 ст.290 УК РФ (в особо крупном размере).

«По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый получил взятку – четыре млн рублей за «способствование в продаже» нежилого помещения и земельного участка, расположенных рядом с поликлиникой. Стоимость недвижимости была завышена. Деньгами заместитель руководителя распорядился по своему усмотрению», – сообщают в следственном управлении СК по Тюменской области.

Там не раскрывают деталей расследования – ни имя подозреваемого, ни фабулу уголовного дела.

Однако агентству «Новый День» от источника в правоохранительных структурах известно, что речь идёт о поликлинике Нигинского в Тюмени. А фигурантом дела стал заместитель главврача – Артём Зон.

Поликлиника принадлежит частной компании, которая учреждена ямальскими властями – АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком». Компания имеет непрозрачную отчётность. Власти Ямала также никогда не отчитываются о финансовых потоках в этой структуре. Отметим, именно «Нормедком» также владеет и другим тюменским медицинским активом – санаторием «Ахманка». Поликлиника – участник программы «Сотрудничество», формируемой из бюджета Ямала, ХМАО и Тюменской области.

Изданию Znak.com стали известны и другие подробности расследования. Как пишут журналисты, речь идёт о продаже здания по адресу Котовского 56В. По их версии, оно продавалось за 18 млн рублей, но клиника купила его за 26 млн рублей. В схеме участвовали, по версии здания, трое. Со стороны продавца сделкой занимался г-на Весельев – зять владельца помещения. А со стороны клиники – заместитель главврача Зон и сам главврач – Александр Бухаров. Средства, полученные сверх стоимости здания, участники схемы, якобы разделили между собой.

Фото – Артем Зон, с сайта поликлиники Нигинского

Тюмень, служба информации

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