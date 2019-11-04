Главврача ямальской больницы в Тюмени освободили от ответственности после обвинения во взятке

Бывший главный врач ямальской поликлиники Нигинского в Тюмени Александр Бухаров избежал уголовной ответственности по делу о взятке в особо крупном размере. Уголовное преследование в отношении медика было прекращено в связи с истечением срока давности, сообщается на сайте Ленинского районного суда Тюмени.

Дело о получении Александром Бухаровым в 2018 году взятки в особо крупном размере находилось в производстве судьи Татьяны Шенкевич с 27 июня 2019 года. 29 октября судья приняла решение переквалифицировать обвинение с получения взятки в особо крупном размере (особо тяжкое преступление) на халатность (преступление небольшой тяжести), по которой срок давности уже истек, сообщил портал 72.ru. Подробности на сайте суда не сообщаются, решение суда не опубликовано, сам процесс проходил в закрытом от прессы режиме.

Как писал «Новый День», процесс был закрыт от общественности по просьбе гособвинителя, которую поддержал подсудимый. По словам гособвинителя, среди доказательств есть записи телефонных переговоров, причем отсутствует согласие лиц, в отношении которых велась прослушка. Напомним, в уголовном деле главврача также фигурировал бывший земеститель Бухарова – Артем Зон. Его дело выделено в отдельное производство.

Ранее следователи сообщали, что взятку руководители клиники получили от частного лица – продавца недвижимости. Медики и коммерсант договорились о том, что больница купит здание, которое находится рядом с медучреждением. Объект стоил порядка 18 млн рублей, медучреждение выкупило его за 26 млн рублей. Деньги, которые были уплачены сверх реальной цены, участники схемы (главврач, его зам и продавец), якобы, поделили между собой.

Тюмень, Салехард, служба информации

Тюмень, Салехард. Другие новости 03.11.19

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