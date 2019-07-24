Суд засекретил процесс над экс-главврачом ямальской клиники в Тюмени

В Тюмени продолжается судебный процесс по делу о взятке, полученной руководством поликлиники Нигинского – это ямальская клиника в Тюмени. Экс-главврача Александра Бухарова обвиняют в совершении преступления, котрое описано в ч.6 статьи 290 УК РФ. В среду, 24 июля 2019 года, выяснилось, что процесс будет закрытым от СМИ. Такое решение по ходатайству прокуратуры приняла судья Ленинского районного суда Тюмени Татьяна Шенкевич. Об этом сообщает корреспондент агентства «Новый День» из зала суда.

Государственный обвинитель Есюнина перед заседанием, в котором должны были начать рассматривать доказательства по делу, заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании. По словам гособвинителя, среди доказательств есть записи телефонных переговоров, причем отсутствует согласие лиц, в отношении которых велась прослушка. Адвокат Бухарова и сам подсудимый поддержали ходатайство прокуратуры. Адвокат Белоусов заявил, что в материалах дела очень много секретной информации,телефонных переговоров и другой информации, составляющей служебную тайну.

Напомним, в уголовном деле главврача также фигурировал бывший земеститель Бухарова – Артем Зон. Его дело выделено в отдельное производство.

Ранее следователи сообщали, что взятку руководители клиники получили от частного лица – продавца недвижимости. Медики и коммерсант договорились о том, что больница купит здание, которое находится рядом с медучреждением. Объект стоил порядка 18 млн рублей, медучреждение выкупило его за 26 млн рублей. Деньги, которые были уплачены сверх реальной цены, участники схемы (главврач, его зам и продавец), якобы, поделили между собой.

Александр Моисеевич Бухаров – заслуженный врач РФ, почетный гражданин Тазовского района, почетный гражданин ЯНАО. Об этом говорится на сайте клинике Нигинского.

Тюмень, служба информации

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