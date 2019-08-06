В Тюмени осудили очередного ямальского управленца

В Тюмени 5 августа состоялся суд над бывшим директором ямальского детского реабилитационного центра «Большой Тараскуль», расположенного в Тюменской области – Полиной Жидецкой. Женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Калининского районного суда, она предоставляла заведомо ложные сведения в департамент имущественных отношений ЯНАО, благодаря чему получила с 2014 по 2017 год более 1,2 млн рублей.

«Тем самым она причинила ущерб ГУП ЯНАО «Большой Тараскуль», а также нарушила права и законные интересы реабилитационного центра и ЯНАО», – рассказали в суде.

Стоит отметить, что на Ямале ущерб не признали. «Всякое в жизни бывает, – заявил порталу SM-News замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрей Антонов. – Контроль за финансами санатория осуществляется в законном порядке независимыми аудиторами, и у нас нет основания им не доверять».

Однако в ходе расследования выяснилось, что руководство ставшего убыточным санатория «Большой Тараскуль» указывало в отчетности несуществующую прибыль и выписывало себе премии за счет накопленных предприятием в 2007-2013-е годы средств.

В суде добавили, что Жидецкая лично присутствовала на заседании и полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к штрафу в размере 60 тыс. рублей с рассрочкой на два месяца (два платежа по 30 тыс. рублей).

Эта сумма для Жидецкой вряд ли является существенной. В 2018 году женщина уехала в Крым и начала там свое дело. Вместе с мужем она открыла на берегу Черного моря гостевой дом.

Корреспондент «Нового Дня» дозвонился до Полины Жидецкой, чтобы уточнить подробности уголовного дела, однако она сказала, что не хочет разговаривать на эту тему.

Между тем, не исключено, что это не последнее судебное разбирательство по «Большому Тараскулю» (находится в Тюменской области). В начале 2019 года в санатории были выявлены многочисленные нарушения. Как уже писал «Новый День», ревизоры нашли незаконное списание алкоголя, шоколадных конфет и кофе. Кроме того, выяснилось, что «Тойота Камри» санатория побывала в ДТП, но этот факт скрыли. Зарплату сотрудникам платили в случайном порядке, расходы ничем не подтверждались. При этом в правительстве Ямала агентству тогда сообщили, что нарушения в основном связаны с работой прежнего директора – тюменской общественницы Полины Жидецкой.

Напомним, Полина Жидецкая – не первый управленец ямальскими активами, которого обвиняют в коррупции. Сейчас в суде идет процесс по делу бывшего главврача ямальской поликлиники Нигинского (находится в Тюмени) Александра Бухарова.

Тюмень, служба информации

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