Ямальский санаторий в Тюмени, где постоянно находят нарушения, опять ищет нового директора

Ямальский санаторий в Тюменской области меняет директора. С поста главы ГУП «Большой Тараскуль» ушел Михаил Налимов, во время руководства которого ревизоры находили множество нарушений. Таких как, например, незарегистрированная авария на служебной машине и списанный на несуществующих пациентов алкоголь. Где будет работать г-н Налимов – неясно. Налимов недолго занимал пост – он работал с декабря 2017 года. А прежний директор ямальской здравницы – Полина Жидецкая – напомним, была осуждена в Тюмени. Она совершала манипуляции с финансами санатория.

Как сообщили 6 сентября 2019 года в пресс-службе правительства Ямала агентству «Новый День», Налимов из тюменского санатория уволился добровольно. «С должности Налимов уволен по собственному желанию. Департамент имущественных отношений проводит конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль», – уточнили в администрации округа.

О нарушениях, которые нашла проверка в 2018 году в «Большом Тараскуле», когда его возглавлял Михаил Налимов, агентство «Новый День» рассказывало подробно. При этом на непорядок в ГУПе пожаловались сами сотрудники. В правительстве Ямала тогда сообщали, что нарушения в основном связаны с работой прежнего директора – Полины Жидецкой. Однако когда Жидецкую судили, власти Ямала не стали признавать ущерб, который она, по версии следствия, нанесла государственному санаторию.

Салехард, Тюмень, служба информации

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