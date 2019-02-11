Сотрудники тюменского санатория для детей Ямала куда-то дели алкоголь и все списали на пациентов

Многочисленные нарушения обнаружила проверка в ямальском реабилитационном центре для детей «Большой Тараскуль» (находится в Тюменской области). Поводом для ревизии стала жалоба коллектива. Ревизоры нашли, например, незаконное списание алкоголя, шоколадных конфет и кофе. Кроме того, выяснилось, что «Тойота Камри» санатория побывала в ДТП, но этот факт скрыли. Зарплату сотрудникам платили в случайном порядке, в учреждении возникла огромная текучка – треть сотрудников уволились. Расходы ничем не подтверждались. В распоряжении агентства «Новый День» оказался документ с итогами ревизии. Ее проводили несколько департаментов администрации округа осенью 2018 года.

В понедельник, 11 февраля, главврач санатория Михаил Налимов отказался комментировать проверку, попросив прислать запрос. А в правительстве Ямала сообщили, что нарушения в основном связаны с работой прежнего директора – тюменской общественницы Полины Жидецкой, которая переехала в Крым. При этом там не стали рассказывать, куда пропал списанный при г-не Налимове алкоголь и почему скрыли данные об аварии, которая также случилась при новом руководителе.

Ревизия касалась деятельности санатория в период с декабря 2017 года по июль 2018 года.

фото – сайт правительства Ямала, врио губернаторов Ямала и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор смотрят тюменские санатории – «Ахманку» и «Большой Тараскуль» в рамках предвыборного турне

Тайное ДТП

Авария произошла 7 апреля 2018 года. Кто был за рулем «Тойоты Камри» – неясно. Факт ДТП и самого выезда машины из гаража сотрудники «Тараскуля» скрыли: в журнале передвижений сказано, что машина выезжала только 6 и 9 апреля.

Алкоголь для пациентов

На складе санатория ревизоры обнаружили алкоголь. При этом в течение января 2018 года этот алкоголь десткий санаторий списывал «на мероприятия для взрослых отдыхающих». Причем в действительности некоторых мероприятий просто быть не могло: по документам, например, спиртное пациенты выпивали 3, 5, 7 января, тогда как в реальности первые посетители в «Большой Тараскуль» заехали лишь 15 января 2018 года. В акте проверки говорится, что само по себе списание алкоголя в санатории незаконно. Были и другие вопросы к покупке продуктов. Санаторий приобретал конфеты, кофе и карамель, списывая их на оказание психологической помощи, тогда как в меню такие продукты не входят.

Представительские расходы, сувенирная ручка, странные контракты

Многие расходы руководство объяснить ревизорам не смогло. Например, комиссия обнаружила, что бухгалтерия выдавала деньги подотчет, но в документах не было указано, кому именно. Кроме того, санаторий купил сувенирную ручку без необходимости. Также деньги списывались на представительские расходы, которые также не были доказаны.

Кроме того, санаторий заключил несколько ненужных контрактов на оказание консалтинговых услуг с компаниями «Образовательно-консалтинговый центр «Развитие», «Аудит Регион Тюмень».

Кадровый кризис

С декабря 2017 года по сентября 2018 года из санатория уволились 54 человека (повар, главный бухгалтер, медсестра, врач-педиатр, инструктор по физкультуре, дворник, зав пищеблоком, водители), при том, что всего там работают 133 человека. «Личные дела на сотрудников предприятия находятся в неудовлетворительном состоянии, провести какой-либо анализ на соответствие сотрудника занимаемой должности не представляется возможным», – говорится в отчете о результататх проверки.

Комменатрий правительства ЯНАО

Как сообщили в администрации округа в ответ на запрос агентства, алкоголь санаторий не покупал: спиртное осталось на складе в связи с продажей магазина (неясно, какого магазина). Почему напитки списывали на банкеты пациентов и куда выпивка уходила в действительности – там не пояснили. Остатки алкоголя уничтожили после проверки в сентябре 2018 года.

Про текучку кадров и непорядок в личных делах там ответили уклончиво: «В части соблюдения требований трудового законодательства нарушений не установлено. Многие сотрудники (из тех, кто обратился с жалобой) уволились по собственному желанию либо в связи с истечением срочного трудового договора».

В администрации округа также сообщили, что держат на контроле устранение нарушений.

Главврач Михаил Налимов

Сам главврач санатория «Большой Тараскуль» Михаил Налимов не стал разговаривать с журналистами. Если ответ на письменный запрос, отправленный в санаторий, поступит в редакцию, агентство его опубликует. Напомним, Михаил Налимов ранее был главврачом надымской больницы. Официально его увольнение в 2015 году из ЦРБ не комментировали, но неофициально в администрации округа заявляли, что к такому решению склонялись и сами чиновники, ответственные за здравоохранение, в связи с замечаниями к работе менеджера.

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