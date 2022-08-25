Губкинскую больницу возглавил бывший главврач Надымской ЦРБ, уволившийся на фоне скандала

Больницу в Губкинском возглавил управленец, который покинул пост руководителя Надымской ЦРБ в 2015 году – Михаил Налимов. В департаменте здравоохранения Ямала тогда говорили, что к г-ну Налимову есть претензии по части оказания медпомощи населению. Также в публичной плоскости развивался конфликт межу Роспотребнадзором и больницей из-за закрытия роддома.

25 августа 2022 года глава Губкинского Андрей Гаранин в своём тг-канале сообщил, что он вместе с г-ном Налимовым забил первую символическую сваю под строительство нового здания педиатрического корпуса.

Несколькими днями ранее в Депздраве Ямала поздравили с назначением нового главврача Губкинской больницы и сообщили его биографию: Михаилу Налимову 44 года. Он окончил Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ. Специализация – организация здравоохранения. С 2003 года был главным врачом Тазовской центральной районной больницы, занимал руководящие должности в ямальских больницах и в Тюменском государственном медуниверситете.



С 2017 по 2019 год возглавлял окружной реабилитационный центр «Большой Тараскуль». Во время пандемии новой коронавирусной инфекции в Новом Уренгое организовал обсерватор для лиц контактных по COVID-19 и стал его руководителем.

В 2015 году Михаил Налимов ушёл с поста главврача Надымской ЦРБ, уступив место Наталье Калиберда. Увольнение происходило на фоне закрытия роддома из-за нарушения санитарных правил. Тогда г-н Налимов вступил в открытую конфронтацию с санитарными врачами, заявляя, что Роспотребнадзор чересчур строг к больнице. Он даже выдвигал версию, что причиной тому – желание санитарных врачей доказать, что именно больница, а не они виновны в надымской трагедии 2013 года – смерти нескольких новорожденных в роддоме.

При этом в окружном Депздраве агентству «URA.Ru» заявили, что к г-ну Налимову есть вопросы в части оказания медпомощи населению.

Губкинский, Наталья Ефремова

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