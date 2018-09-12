Власти Ямала не могут сказать, что стало с 500 млн рублей, которые дали на тюменский спа-центр

За два года полмиллиарда, выделенные Ямалом на спа-центр в Тюменской области, так и не освоены. Речь идёт о 499 млн рублей, которые в конце 2016 года бюджет Ямала отдал на санаторий «Ахманка» (грязелечебница в Нижне-Тавдинском районе).

В 2016 году в правительстве Ямала говорили, что озабочены нехваткой мест для ямальцев в тюменском санатории. Планировалось начать реконструкцию «Ахманки» в 2017 году. На это и выделяли деньги. Однако как сообщили в пресс-службе правительства Ямала 11 сентября 2018 года, до сих пор не закончены даже проектно-изыскательские работы. С чем связано промедление, там не объяснили. Центр посещали в рамках предвыборных поездок главы Ямала и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор в конце августа 2018 года. Г-н Артюхов сообщал в интервью телекомпании «Ямал Регион», что «сделали дорожную карту» по развитию «Ахманки» и что у центра «хорошие перспективы».

На проектно-изыскательские работы ушло несколько десятков миллионов рублей. «Трём подрядчикам выплачено около 52 млн рублей. Часть средств зарезервирована для выполнения работ по модернизации центра», – говорится в ответе правительства на запрос агентства «Новый День». Ещё 400 тыс. рублей получат «Тюменский Институт Геологии» и «НИИГИГ» за разведку подземных вод. В правительстве добавили, что сейчас ищут подрядчика для модернизации «Ахманки». Там проигнорировали вопрос о том, почему работы по реконструкции не начались в 2017 году.

«Ахманка» принадлежит крайне непрозрачной структуре, учреждённой ямальскими властями – УК «Нордмедком». Согласно данным с сайта госзакупок, контора лишь меняет старые авто на новые и арендует площади. Других закупок у неё нет. Отчётности также нет в открытом доступе.

Вместе с этим 10 сентября 2018 года самой «Ахманкой» объявлен и новый аукцион на поиски подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ. Согласно заданию, разработчик должен спланировать новый спальный корпус и водолечебницу с бассейнами. Максимальная сумма контракта – 24,4 млн рублей. Что стало с документацией, которая ранее была заказана, неясно.

Более того, «Ахманка» регулярно размещает на депозитах некие «свободные средства», зарабатывая крупные суммы на процентах. Возможно, речь идёт о тех самых «зарезервированных» деньгах Ямала.

Тюмень, служба информации

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