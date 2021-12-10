Вопрос о выкупе аэропорта Ноябрьска до сих пор не решён

Решения по выкупу аэропорта Ноябрьска до сих пор нет. Об этом сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов во время своего прямого эфира в соцсетях 10 декабря 2021 года.

Год назад губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщал, что переговоры идут, но авиакомпания «Ютэйр», в чьей собственности находится аэровокзал Ноябрьска, не идёт на компромисс по цене, обозначая завышенные суммы. Глава округа говорил, что решение будет найдено. Но, очевидно, пока это не удалось сделать.

«Аэропорт находится в ведении у юридического лица, он не принадлежит правительству ЯНАО. Соответственно, сейчас идут переговоры по поводу продажи нашего аэропорта правительству Ямала. Вопрос держит на контроле Дмитрий Андреевич Артюхов. Ну, вы знаете, да, переговоры – процесс непростой. Как только будет готовность и придут стороны к общему знаменателю и будут достигнуты договорённости, я уверен, что тогда уже пойдут серьёзные работы по реконструкции аэропорта, по благоустройству привокзальной площади. И всё, что должно быть у современного аэропорта», – сказал г-н Романов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»