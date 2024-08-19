Губернатор Артюхов сообщил о предстоящем строительстве нового аэропорта в Ноябрьске

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал строительство нового аэровокзала в Ноябрьске. Он уточнил, что достигнуты предварительные договорённости с компанией «Ютэйр», в чьей собственности сейчас находится аэропорт. Переговоры длились несколько лет, так что эта новость стала долгожданной для жителей Ноябрьска.

«Долгожданное решение – окончательной договорённости нет, но мы близки к тому, чтобы начать строить новый аэропорт в Ноябрьске. Объект находится не в окружной собственности, частная компания «Ютейр», но найдено решение win-win. Если мы зафиналим все договорённости, то следующий год проектирование и потом строительство. Не будет он ни Шереметьево, ни Домодедово, но комфортабельный. Это то, о чем жители просят. Не дожидаясь нового терминала, мы занимаемся благоустройством привокзальной площади», – рассказал глава ЯНАО на встрече с жителями Ноябрьска 19 августа 2024 года.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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