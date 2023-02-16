Власти Ямала ответили на вопрос о строительстве второго аэропорта в Ноябрьске

Власти Ямала рассказали, почему не хотят строить второй аэропорт в Ноябрьске. Как указали представители Дептранса, два аэропорта в одном городе будут убыточными. Оценить перспективы создания второго авиаузла чиновникам пришлось, так как вопрос об этом в тг-аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова задали жители.
Сразу несколько вопросов про аэропорт Ноябрьска оставили подписчики главы региона в его аккаунте в телеграм.
«В Ноябрьске не то что аэропорт ждём. Мы, близлежащие города, очень обеспокоены работой аэропорта Ноябрьска. Рейсов всё меньше становится, а цена ввиду уменьшения количества рейсов только растёт. Сам аэропорт в унылом состоянии. Теперь жителям Ямала приходится добираться на поезде в соседний регион ХМАО Сургут чтобы улететь хотя бы в Москву по приемлемым ещё ценам», – написал один из комментаторов.
В ответ представители Дептранса в очередной раз напомнили, что аэропорт является филиалом холдинга «Аэропорт Сургут». А последний «развивает аэропорт по мере своих возможностей».
«Правительство ЯНАО субсидирует и продолжит субсидировать рейсы, выполняемые в том числе из Ноябрьска. Что касается коммерческих рейсов, авиакомпании самостоятельно принимают решение об их введении и отмене», – написали представители департамента.
После этого другой подписчик спросил, почему бы тогда не сделать второй аэропорт рядом.
«Решение о строительстве второго аэропорта нецелесообразно, потому что невысокий пассажиропоток и численность населения города в целом, сделает оба аэропорта неэффективными», – ответили чиновники.
В августе 2022 года Дмитрий Артюхов во время своей поездки по округу говорил, что договориться о развитии аэропорта Ноябрьска с собственником воздушной гавани пока не получается. Он отметил, что отсутствие модернизации – это неуважение к ноябрянам.
Ранее в правительстве обсуждался вопрос выкупа аэропорта у холдинга. Этот вопрос также остался нерешённым – стороны не смогли договориться о цене.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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