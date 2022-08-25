«Это неуважение к ноябрянам»: Артюхов заявил, что собственник аэропорта Ноябрьска отказывается от модернизации

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов признался, что договориться о развитии аэропорта Ноябрьска с собственником воздушной гавани пока не получается. Он добавил, что считает такую позицию владельца аэропорта Ноябрьска неуважением к ноябрянам. Напомним, аэропорт Ноябрьска принадлежит холдингу Utair. Аэропорт входит в состав компании «Аэропорт Сургут».

По словам губернатора, холдинг, владеющий аэропортом, постоянно находит причины для отказа от модернизации.

«Договориться пока не получается с его собственником о развитии. Почему такое отношение к ноябрянам, что минимальные вложения, всё очень примитивно – я не понимаю. Я читаю, что это неуважение к ноябрянам. Об этом говорю собственнику. Если уж не можете позволить себе большое расширение, то запланируйте какой-то более интенсивный ремонт. Сейчас все ссылаются, понятно, тяжёлые времена, авиация в кризисе... Каждый раз находятся какие-то причины, чтобы не делать. Но мы этот вопрос с повестки не снимаем, будем дальше заниматься», – сказал

Как уточнили в департаменте имущественных отношений Ямала в коментариях, «на сегодняшний день проводится анализ возможной структуры сделки». Что это значит – не вполне понятно. Чиновники не расшифровали, какую сделку имели в виду.

В июле 2022 года департаменте имущественных отношений ЯНАО заявлял, что регион хочет взять аэропорт под управление. «Проводятся переговоры с представителями группы компаний Utair, о возможной сделке связанной с передачей аэропорта г. Ноябрьск под управление Ямало-Ненецкого автономного округа», – уточняли представители окружного ведомства.

В 2020 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснял, что Utair имеет определённые финансовые проблемы и хочет их решить, втридорога продав аэропорт в Ноябрьске. Однако регион не готов покупать транспортный объект на таких условиях. «Мы хотим его забрать. Но нельзя сделать это в 10 раз дороже. Мы находимся в стадии переговоров, но какое-то решение найдем», – говорил глава региона.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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