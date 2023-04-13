Площадь перед аэропортом Ноябрьска отремонтируют за 2 года

Глава Ноябрьска Алексей Романов анонсировал начало реконструкции площади перед аэропортом в 2023 году. «В этом году, зная, в каком состоянии, к сожалению, находится территория аэропорта, мы приведём в порядок эту площадь. С учётом охранной зоны безопасности, которая является 30-метровой полосой, куда нельзя заезжать. Сделаем парковки, отдельно стоянки для автобусов, для высадки пассажиров. Контракт заключен. Срок исполнения у нас 2 года», – уточнил г-н Романов во время своего прямого эфира «Вконтакте».

Подрядчиком стала компания «Севердорстрой». Учредитель Руслан Алиев, судя по базе данных «Сэлдон.Базис». Сумма контракта – 336 млн рублей.

Проект реконструкции ранее уже показывали. Его разрабатывала компания «Пергаев». «В качестве визуальной концепции мы объединили образы северного сияния, обшивки самолета и 63 широты – эта связь позволила создать бренд данной территории и выразить ее архитектурную аутентичность», – написали архитекторы в презентации проекта на своём сайте. Их проект предусматривает в том числе обустройство зон для курения.

На площадь установят огромную арку с подсветкой.

«Она расправляет крылья по горизонту в разных направлениях, образуя парящие в воздухе навесы, которые защищают пассажиров от ветра и дождя», – объясняют проектировщики.

Сам аэропорт Ноябрьска принадлежит компании «Аэропорт Сургут». И поэтому власти Ямала не могут его реконструировать. Губернатор Дмитрий Артюхов несколько раз говорил о том, что идут переговоры о выкупе объекта, однако до сих пор к соглашению стороны не пришли.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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