В Ноябрьске открыли площадь перед аэропортом за 376 млн рублей

В Ноябрьске открыли площадь перед аэропортом, которую благоустраивали за бюджетный счёт. Как сообщил глава города Алексей Романов, преобразилась территория площадью 15 тыс. м кв.

«Теперь здесь парковка на 146 машино-мест, тёплая остановка, крытый навес, места для отдыха, современное освещение, видеонаблюдение. Важно, чтобы людям было комфортно и безопасно. Осталось выполнить некоторые настройки оборудования, но основная работа уже видна», – написал градоначальник.

Подряд на ремонт площади получала компания «Севердорстрой», учредитель Руслан Алиев. Сумма контракта – 376 млн рублей. Сумма контракта выросла на 40 млн рублей в процессе его исполнения.

В конце августа 2024 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что аэропорт будут реконструировать вместе с авиакомпанией «Ютэйр».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube