Парковка на новой площади у аэропорта Ноябрьска будет платной

В Ноябрьске после благоустройства на площади перед аэропортом сделают платную парковку. Об этом сообщил глава города Алексей Романов 5 сентября во время прямого эфира на своей странице «Вконтакте». Он добавил, что режим работы и стоимость пока обсуждается с компанией «Ютэйр», которая является основным владельцем аэропорта.

«Обустроили необходимое количество парковочных мест, сделали входную группу. В эти дни дал поручение открыть, чтобы люди могли приезжать, понять, какой принцип, какая схема движения. Параллельное проводим пуско-наладку оборудования. Мы руководствуемся принципами безопасности: аэропорт работает определённое время суток, потом аэропорт закрывается, и площадь также планируем закрыть. Будет работать шлагбаум, будет система пропусков. Мы общались с коллегами в других городах. Будет режим платной парковки, но мы предусмотрели место, где можно будет ставить машины бесплатно, чтобы удовлетворить все интересы жителей. Ведём переговоры с компанией-владельцем аэропорта, каким образом будет содержаться парковка, кто возьмёт её на баланс и какой будет режим», – рассказал глава города.

Во время визита в Ноябрьск в конце августа губернатор Дмитрий Артюхов сообщил о том, что аэропорт Ноябрьска будут реконструировать вместе с компанией «Ютэйр». Переговоры об этом шли несколько лет и, наконец, стороны пришли к согласию.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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