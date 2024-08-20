Глава Utair Мартиросов и губернатор Артюхов обсудили строитеьство аэропорта Ноябрьска

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в Ноябрьске с гендиректора ПАО «Авиакомпания Ютэйр» Андреем Мартиросовым. Темой встречи была модернизация аэропорта Ноябрьска, который находится в собственности компании «Аэропорт Сургут». Накануне глава ЯНАО объявил о том, что принято решение вместе с Utair построить новое здание аэровокзала.

«Стороны обсудили основные параметры взаимодействия в этом вопросе», – говорится в сообщении официального тг-канала правительства Ямала.

Однако подробностей о сделке по-прежнему нет. Неясно, какой вклад будет у перевозчика, какой – у округа. Вчера г-н Артюхов сообщил, что «найдено решение win-win». Он обещал, что проектирование начнётся в 2025 году.

К осени завершится капремонт привокзальной площади, который проходит за счёт средств муниципального бюджета.

Как пишет Factologia.com, основным акционером АО «Аэропорт Сургута» считается группа «ЮТэйр» (в 2018 году она довела свою долю до 56%, выкупив акции у «Сургутнефтегаза»), также доли есть у правительства ХМАО и холдинга «Аэропорты регионов», который входит в «Ренову» Виктора Вексельберга.э

фото - тг-канал "Ямал. Официально"

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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