Аэропорт Ноябрьска проектирует «Красаэропроект»

Проектированием аэропорта в Ноябрьске занимается «Красаэропроект». «Один из ведущих институтов страны занимается проектом. Они сейчас ведут проектирование, для того, чтобы мы по мере получения заключений могли приступить к строительству долгожданного терминала», – сказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска 20 августа.

Ранее в правительстве сообщали, что работы ведут в рамках заключенного в прошлом году соглашения между правительством округа и авиакомпанией «ЮТэйр».

Финансовую модель модернизации аэровокзала власти не раскрывали. Губернатор Дмитрий Артюхов в прошлом году говорил, что «найдено решение win-win». То есть соглашение предусматривает вклад бюджета и частной компании.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

