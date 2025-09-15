Авиакомпания «Ямал» в суде заявила о плохом обслуживании аэропорта Ноябрьска

Авиакомпания «Ямал» судится с аэропортом Ноябрьска из-за понесённых убытков в связи с тем, что аэропорт не смог принять рейсы. Инциденты случились ещё в 2023 году – в ноябре и декабре.

Как в суде заявила АТК «Ямал», у АО «Аэропорт Сургут» (владеет аэропортом Ноябрьска) лётное поле было не готово к приёму судов из-за обледенения покрытий. Это привело к закрытию аэродрома в Ноябрьске. Рейс из Тюмени в ноябре 2023 года вернулся в Рощино, в декабре того же года рейс из Москвы вынужден был приземлиться в Рощино, как на запасном аэродроме.

Убытки АТК «Ямал» из-за того, что два рейса не смогли завершиться в Ноябрьске, составили около 1,5 млн рублей.

Как уверял собственник аэропорта Ноябрьска в суде, временное закрытие аэродрома 17.11.2023 и 13.12.2023 было вызвано неблагоприятными погодными явлениями.

«По мнению истца, метеоусловия в зимнее время, которые послужили основанием для закрытия аэропорта города Ноябрьск, нельзя отнести к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам для района Крайнего Севера. Закрытие аэропорта связано, в том числе с ограниченным количеством спецтехники или её неисправностью. Поэтому аэропорт, имея метеосводку, не только имел возможность, но и был обязан предотвратить наступление последствий, приведших к образованию обледенения покрытий», – говорится в материалах суда.

Суд согласился с аргументами авиакомпании. И взыскал с «Аэропорта Сургут» 1,5 млн рублей.

Сейчас решение оспаривается в апелляции.

Напомним, ранее власти Ямала сообщили о том, что совместно с собственником будут модернизировать аэропорт Ноябрьска.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

