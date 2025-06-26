В Ноябрьске начали проектировать новый аэропорт.

С просьбой о реконструкции здания аэропорта жители города обращались к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время прошлогоднего Честного маршрута. Действующее здание было построено более 40 лет назад, устарело и не соответствует современным требованиям.

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, включающие комплексное изучение территории, геологические и экологические исследования. Проводится расчет прогнозного пассажиропотока для определения параметров зон обслуживания пассажиров. Завершение разработки проекта запланировано на следующий год.

Работы осуществляются в рамках заключенного в прошлом году соглашения между правительством округа и авиакомпанией «ЮТэйр».

Аэропорт Ноябрьска – третий по количеству пассажиров после Нового Уренгоя и Салехарда. В прошлом году пассажиропоток составил почти 300 тысяч человек. Кроме того, аэропорт является ближайшим авиаузлом для жителей Муравленко и Губкинского. Субсидируемые перелеты выполняются по восьми межрегиональным и двум муниципальным направлениям. Также осуществляются перелеты по ряду не субсидируемых направлений.

Это второй аэропорт, модернизация которого планируется на территории округа. Сейчас продолжается проектирование нового аэропортового комплекса в Салехарде. В окружной столице построят новый аэровокзальный комплекс и реконструируют существующий. Модернизация аэропорта в окружной столице пройдет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством округа и компанией «Новапорт холдинг». Обновление транспортной инфраструктуры способствует повышению качества жизни населения в рамках стратегии устойчивого развития и позволяет решать задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ноябрьск, Елена Васильев

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