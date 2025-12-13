В Ноябрьске задержали с поличным топ-менеджера аэропорта Ноябрьска

Силовики задержали директора и главного инженера аэропорта Ноябрьска. Сейчас аэропорт является структурным подразделением компании «Аэропорт Сургут».

Следствие считает, что топ-менеджеры вымогали деньги у подрядчика.

«По данным следствия, в ноябре 2025 года обвиняемые вымогали денежные средства у руководителя коммерческой организации, с которым заключен договор на выполнение работ по аварийному ремонту сетей теплоснабжения, за беспрепятственное подписание актов и иных необходимых документов»,– уточнили в Следкоме Ямала.

Один из фигурантов задержан с поличным – в момент передачи 1 млн рублей. Операцию провели сотрудники полиции.

На период следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2026 года.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

