Власти Ямала ответили на очередной вопрос о судьбе аэропорта Ноябрьска

Власти Ямала всё ещё ведут переговоры с холдингом Utair о судьбе аэропорта Ноябрьска. Вопрос о выкупе объекта так и не решён. Об этом сообщили представители окружных ведомств в ответ на вопрос жителей в аккаунте губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «Вконтакте». В декабре 2021 года глава Ноябрьска Алексей Романов уже говорил о том, что переговоры ведутся, но результата нет.

«Хочется узнать, когда же наконец будет разрешён вопрос с аэропортом в городе Ноябрьск? Смотрим, как обустраивается аэропорт в Новом Уренгое и нам завидно и обидно, что в нашем городе в таком плачевном состоянии не принадлежащий городу аэропорт, – спросила одна из подписчиц у губернатора 1 июля 2022 года. – Неужели вообще нет никаких подвижек и собственник не хочет ничего решать с передачей или продажей этого аэропорта?».

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства заявительнице зачем-то повторили, что аэропорт не является собственностью округа, не дав никакой новой информации.

«Собственником аэропорта в городе Ноябрьск является «Аэропорт Сургут». Информацией о возможной реконструкции или ремонте объекта обладает только собственник», – заявили в ведомстве.

В департаменте имущественных отношений ЯНАО уточнили, что регион хочет взять аэропорт под управление. И именно этот вопрос обсуждается с собственником объекта. По какому механизму такой порядок возможен, там не уточнили.

«Проводятся переговоры с представителями группы компаний Utair, о возможной сделке связанной с передачей аэропорта г. Ноябрьск под управление Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в официальном ответе.

В 2020 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснял, что Utair имеет определённые финансовые проблемы и хочет их решить, втридорога продав аэропорт в Ноябрьске. Однако регион не готов покупать транспортный объект на таких условиях. «Мы хотим его забрать. Но нельзя сделать это в 10 раз дороже. Мы находимся в стадии переговоров, но какое-то решение найдем», – говорил глава региона.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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