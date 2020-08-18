«ЮТэйр» завышает цену: Артюхов прокомментировал ситуацию с аэропортом Ноябрьска

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов 18 августа во время прямого эфира с жителями Ноябрьска признался, что округ не может повлиять на развитие аэропорта Ноябрьска.

О возможности развивать и модернизировать воздушные ворота Ноябрьска губернатора ЯНАО спросили горожане. Глава округа напомнил, что данный аэропорт через цепочку юридических лиц принадлежит авиакомпании «ЮТэйр». Кабмин Ямала готов выкупить актив, но договориться с собственником пока не получается.

«К сожалению, мы не можем найти общий язык. Они {авиакомпания «ЮТэйр», – прим. Ред.} испытывают определенные финансовые сложности. Это, наверное, не секрет для многих. И долгов много у компании. И есть такая определенная попытка решить свои проблемы за счет продажи нам аэропорта. Мы хотим его забрать. Но нельзя сделать это в 10 раз дороже. Мы находимся в стадии переговоров, но какое-то решение найдем», – прокомментировал ситуацию Артюхов, отвечая на вопрос горожан.

Губернатор Ямала напомнил, что региональное правительство делает ставку на развитие всех аэропортов округа. В стадии реконструкции находится воздушная гавань Нового Уренгоя. Запланированы работы в Надыме, в Салехарде. Исключение – аэропорт Ноябрьска. «Потому что – не наш. Мы держим эту тему в голове. Мы найдем решение, чтобы было развитие. Мне сложно обещать даты, так как повторюсь – аэропорт не наш. Сложно что-то планировать», – резюмировал губернатор.

Напомним, Артюхов начал большую рабочую поездку по Ямалу. Первый город, который в рамках запланированного турне посетил глава округа, стал Ноябрьск.

Ноябрьск, Дарья Котова

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