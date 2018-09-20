В Ноябрьске достроят замороженнные долгострои

В Ноябрьске два замороженных долгостроя достроят. Речь идёт о спортивном комплексе в 9 микрорайоне города и КСК «Ямала». Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил первый замглавы Ноябрьска Алексей Власов.

В мэрии начали поиски проектировщика для реконструкции здания спорткомплекса. «В 2017 году было дано заключение о том, что строительство комплекса велось с отступлением от проекта, объект в неудовлетворительном состоянии, в том числе и состояние фундамента. Тем не менее мы понимаем, что в городе острый дефицит таких объектов, и к нам часто обращаются жители 7 и 8 микрорайонов. Поэтому мы будем заказывать проект на реконструкцию объекта, актуализацию сметы на строительство. Буквально вчера эти документы подписали, сейчас размещается контракт», – сказал Власов, которого цитирует агентство «Ноябрьск24».

Исправлять «замороженный» КСК «Ямал» будет компания «Гильдия современных проектов». Стоимость проектно-изыскательских работ – 25 млн рублей. Выполнить работу и предоставить готовый проект подрядчик должен до конца марта 2019 года, сообщает издание. Власти обещают, что на этом месте должен появиться культурно-деловой центр с одним большим концертным залом на 1000 мест, одним малым залом на 250 мест, бизнес-центром, конгресс-центром для проведения выставок, банкетным залом и зоной для творческих объединений.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.09.18

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