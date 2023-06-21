Власти Ноябрьска выделяют 30 млн рублей на снос долгостроя КСК «Ямал»

В Ноябрьске летом снесут проблемный долгострой КСК «Ямал». На это из бюджета власти готовы потратить 30 млн рублей – сейчас идёт поиск подрядчика. На месте снесённого здания построят новое.

У культурно-спортивного комплекса «Ямал» длинная и неприятная история. Его уже пытались реконструировать. В 2014 году, например, контракт стоимость более 190 млн рублей на устройство фасадов и входных групп получала компания «Системный инжиниринг». Реконструкцию не завершили, сколько средств удалось освоит в рамках ремонта, неясно. «Дирекция муниципального заказа», которую возглавлял любитель кокаина Александр Горбань, погрязла в скандалах.

Сейчас, по заключениям экспертов, здание находится в аварийном состоянии. В документации говорится, что во время производства капремонта были допущены нарушения, которые привели к дефектам строительных конструкций. Негативно на здании отразился тот факт, что его не законсервировали после «заморозки» работ. Понёс ли кто-то ответственность за такую реконструкцию – неясно.

В новом здании должны расположиться не только концертные залы и кинозалы, но и приёмная губернатора, а также бизнес-центр с ВИП- залами.

Так будет выглядеть новое здание на месте КСК

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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