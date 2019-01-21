В Ноябрьске сорвался контракт на проект здания с приемной губернатора: чиновников обманули

В Ноябрьске власти повторно ищут проектантов для заброшенного КСК «Ямал». С предыдущим подрядчиком контракт разорван, соответственно, документы на культурно-спортивный комплекс не подготовлены. Повторный конкурс дирекция муниципального заказа Ноябрьска уже провела – к участию была допущена только одна фирма. Вероятно, второй контракт будет заключен с нею.

Напомним, за счет бюджета округа чиновники решили на месте КСК «Ямал» возвести новый культурно-спортивный объект. Для этого в 2018 году нашли подрядчика, который должен был подготовить проект – фирма «Гильдия современных проектов» из Москвы. Согласно контракту, за который чиновники должны были отдать 25 млн рублей, проект нужно было сделать к марту 2019 года. В процессе выяснилось, что фирма сама ничего делать не планирует, а для разработки документов привлекла контору «Ямалстройпроектинжиниринг» из Ноябрьска. Контора известна в городе – она уже дважды получала контракты на корректировку документации для реконструкции КСК «Ямал», в том числе и в тот период когда Дирекцией муниципального заказа в Ноябрьске руководил Александр Горбань, заключавший контракты под действием кокаина.

В итоге контракт с фирмой «Гильдия современных строителей» чиновники разорвали, так как в нем не было предусмотрено привлечение субподрядчика. Очевидно никаких штрафов не будет – договор расторгли по соглашению сторон. Итоги повторного конкурса по выбору подрядчика были подведены в середине января 2019 года.Единственным допущенным участником стала такая же неизвестная контора, как и первая – ООО «Алес. Архитектура и строительство». Сумма, за которую они готовы сделать проект – 24 млн рублей. Новый срок поготовки документов согласно техзаданию – июль 2019 года.

Отметим, согласно заданию аукциона, в новом здании КСК «Ямал» будет губернаторская приемная с комнатой для самого главы ЯНАО и для сотрудников его аппарата. Кроме того, будет также два зала – большой и малый, а также кружки и секции. Также чиновники задумали сделать в КСК банкетный зал с зимним садом.

Ноябрьск, служба информации

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