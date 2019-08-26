В Ноябрьске чиновники закрыли долгострой сеткой за 1,5 млн рублей

Власти Ноябрьска заплатили 1,5 млн рублей за то, чтобы скрыть сеткой неприглядный долгострой КСК «Ямал». Об этом свидетельствуют документы аукциона на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

В конце июля 2019 года управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации Ноябрьска и компания «Парус» заключили контракт на монтаж сетки на здание КСК «Ямал». Компания была единственным участником аукциона, который проводили чиновники.

Ранее власти обещали, что на этом месте должен появиться культурно-деловой центр с одним большим концертным залом на 1000 мест, одним малым залом на 250 мест, бизнес-центром, конгресс-центром для проведения выставок, банкетным залом и зоной для творческих объединений.

21 августа в Ноябрьск приезжал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 26.08.19

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