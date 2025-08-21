Губернатор Артюхов рассказал о планах по строительсву нового КСК «Ямал» за пять млрд рублей

Около пяти миллиардов рублей потребуется на возведение нового культурно-делового центра «Ямал» в Ноябрьске на месте снесённого долгостроя. Завершается проектирование объекта, но дата начала строительства пока не определена, рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Ноябрьска 20 августа 2025 года.

«Мы наконец-то подходим к его реализации. Проект город запланировал красивым, объёмным, очень нужным. Пять млрд рублей примерно его стоимость. Его проектирование завершается, сметы окончательно мы получим, наверное, в ближайшие пару месяцев. <…> КСК точно наш приоритет, своего рода символ города. Долго ничего не решалось. И правильно поступили c ним (имеется в виду снос долгостроя – прим.ред.). Со старыми зданиям связываться – ничего хорошего не получится. Сейчас вопрос – когда к нему сможем приступать», – объяснил глава округа.

Он добавил, что регион вместе с городской администрацией, как и в других территориях, будет выбирать приоритеты. «Это наша развилка – что мы будем делать в ближайшие месяцы. Задача наша – завершить всё начатое. Школы, поликлиника, впереди внутри много работы. И вот КСК, аэропорт. А ещё жители спрашивают про дороги, проезды, благоустройство», – рассказал губернатор.

В Сети нам удалось найти варианты дизайна нового КДК «Ямал». Один из авторов концепции – Дарья Ильичева, главный архитектор ООО «НефтеГазСтрой Центр», старший преподаватель МАРХИ – описывает идею так: «В силу сложного климата было решено создать в здании центра «Ямал» всесезонное комфортное внутреннее городское пространство с «улицами и площадями». Так входная зона, вестибюль и лестницы работают, как улицы, которые ведут на «площади» с зоной отдыха, концертного и театрального залов». Картинки из проекта она опубликовала в 2024 году. Также показала проект на АрхКонгрессе-2024.

КСК «Ямал» в Ноябрьске – один из самых известных долгостроев. В 2014 году, например, контракт стоимость более 190 млн рублей на устройство фасадов и входных групп получала компания «Системный инжиниринг». Реконструкцию не завершили, сколько средств удалось освоить в рамках ремонта, неясно. «Дирекция муниципального заказа», которую возглавлял любитель кокаина Александр Горбань, погрязла в скандалах.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

