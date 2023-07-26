Власти Ноябрьска заплатят миллионы тому, кто скажет им, какие предприятия нужно открыть

Власти Ноябрьска готовы заплатить за то, чтобы им сказали, какие предприятия нужно развивать. Иными словами – заплатить для определения свободных ниш для инвесторов. На госзакупках размещён соответствующий аукцион, чиновники ищут подрядчика для «анализа потенциала создания и развития инвестиционного кластера в Ноябрьске». За эту работу из бюджета готовы выделить 3,1 млн рублей. Параллельно проводится ещё дин аукцион – ищут подрядчика для создания 3D модели промзоны Ноябрьска за 3,9 млн рублей.

Отметим, Ноябрьск ранее был центром нефтедобычи на Ямале. Но в последние годы запасы истощены и «Газпром нефть» свернула мощности. Городу нужна стратегия развития экономики без градообразующего предприятия.

Ещё в 2018 году глава города Алексей Романов, выступая перед депутатами окружного Заксобрания, говорил, что город может получать прибыль от логистического центра, мусоросортировочного завода и нефтегазового сервиса. Ни один из этих сценариев спустя 5 лет не реализован.

Подробности аналитической работы об инвестиционном кластере

В техзадании для аналитиков власти Ноябрьска указали: нужно провести SWOT-анализ Ноябрьска, анализ конкурентных преимуществ экономики города и определить приоритетные отрасли экономики. Нужно проанализировать подрядчиков компаний ТЭК. От аналитика также ждут «анализ цепочек добавленной стоимости участников потенциального инвестиционного кластера и выявления дефицитных звеньев цепи с целью определения свободных экономических ниш, которые могут быть использованы для привлечения инвестиций в экономику города».

Нужно также провести анализ имеющихся инвестиционных площадок и разработать рекомендации по созданию и развитию инвестиционного кластера.

Такую работу чиновники ждут в течение 2 месяцев с момента подписания контракта. То есть примерно в начале октября.

Подробности разработки модели промзоны

Подрядчику нужно будет сначала сделать аэрофотосъёмку. Площадь территории – 17,2 км.кв. (промышленная зона города Ноябрьска). Подготовленную цифровую карту нужно будет интегрировать в систему «Единая картографическая система ЯНАО». На карте должны быть отмечены коммуникации, а также все здания – кафе, заводы, автосервисы, мастерские и т.д.

Для выполнения съёмки у исполнителя должна быть лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну со степенью «Секретно».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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