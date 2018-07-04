Врио губернатора Ямала высказался о сокращении филиала «Газпромнефти» в Муравленко

Ври губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в среду, 4 июля, успел побывать не только в Губкинском, но и в Муравленко. Здесь он встретился с главой Александром Подорогой, жителями и в том числе сотрудниками филиала «Газпромнефть-Муравленко». Градообразующее предприятие ждёт реструктуризация – филиал будет объединён с компанией «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» (Ноябрьск). Эта тема волнует многих горожан. Г-н Артюхов выразил надежду, что реформа предприятия не отразится на работниках.

«Компания «Газпром нефть» всегда была социально ответственной. Важно, что изменения будут носить только организационный характер, они не затронут коллектив. Это позиция как руководства компании здесь, на месте, так и в головном офисе «Газпром нефти», – сказал врио губернатора.

Напомним, ранее в компании сообщали, что решение приянто в рамках оптимизации. «В Муравленко будет создан Центр управления добычей (ЦУД), в зону ответственности которого войдут текущая добыча, работа с базовым фондом, управление цехами на активах в Ноябрьске и Муравленко. В Ноябрьске сосредоточатся функции для решения задач перспективного планирования, геологии, технологического развития, поддерживающие функции. Соответственно изменится и модель управления этими подразделениями. Запланировано объединение аппаратов управления АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и его филиала «Газпромнефть-Муравленко». Внедрение новой организационной модели позволит предприятию наиболее эффективно использовать накопленные интеллектуальные и технические ресурсы как в Ноябрьске, так и в Муравленко. Квалифицированные специалисты и руководители, высвободившиеся в результате этих изменений, будут направлены на новые перспективные участки работы в периметре «Газпром нефти», – пояснли в компании.

Ранее глава региона побывал в Губкинском, где вместе с главой Сергеем Бурдыгиным осмотрел социальные объекты.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 04.07.18

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