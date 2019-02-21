Жители Муравленко обеднели и перестали жениться

Жители Муравленко стали реже рожать первенцев и заключать браки. Люди предпочитают жить в гражданских браках. Об этом сообщил глава города Александр Подорога, выступая перед депутатами заксобрания Ямала в четверг, 21 февраля. Мэр озвучил доклад о социально-экономическом развитии города, как и другие градоначальники ранее. По его словам, на город негативно повлияла реструктуризация филиала «Газпромнефти», но вместе с этим есть перспективы для роста. Мэр также прокомментировал две актуальные проблемы – долгострой «Сибирь» и игровые автоматы.

Про детей

«В городе наблюдается незначительное снижение рождаемости. Несмотря на выплату, которую получают семьи при рождении первого ребенка, первенцев становится меньше. Зато увеличивается число многодетных семей – растет число вторых и последующих детей в семьях. В Муравленко сейчас 565 многодетных семей», – сообщил г-н Подорога. Вместе с этим, по словам градоначальника, из Муравленко уезжает молодежь. Мэр отметил и другую тревожную тенденцию: снижаются доходы многодетных семей. При этом Подорога сделал оговорку – различные соцвыплаты и субсидии не учитываются в качестве дохода.

Про рукколу и «Газпромнефть»

Мэр Муравленко осторожно высказался по поводу оптимизации, которую провело градообразующее предприятие «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз». Напомним, два филиала – в Ноябрьске и Муравленко – объединяются в один. Происходит слияние аппарата управления. «В Муравленко будет создан Центр управления добычей (ЦУД), в зону ответственности которого войдут текущая добыча, работа с базовым фондом, управление цехами на активах в Ноябрьске и Муравленко. В Ноябрьске сосредоточатся функции для решения задач перспективного планирования, геологии, технологического развития, поддерживающие функции», – ранее сообщали в компании.

Александр Подорога сообщил, что на город эти изменения повлияли отрицательно. «Реструктуризация привела к снижению численности работников, уменьшению среднемесячного дохода и платежеспособности населения», – признался мэр города (топ-менеджеры переехали после ротации в Ноябрьск – прим.ред). Но при этом он отметил, что власти ждали более серьезных потрясений. «Компания во многом пошла навстречу. Уменьшила темпы реструктуризации, провела компенсационные мероприятия»,– сказал градоначальник. Он также заметил, что в город приезжают специалисты других областей, которые по ротации «Газпрома» переезжают на Ямал. «В городских пабликах люди спрашивают, где купить рукколу и есть ли в городе частные детские сады. Те, кто давно здесь живет, об этом конечно знают», – сказал мэр.

Он пояснил, что выход из ситуации чиновники видят в привлечении инвестиций. В том числе, и в развитии туризма.

Про спортцентр «Сибирь»

Александр Подорога, отвечая на вопрос о перспективах достройки долгостроя – спортцентра «Сибирь» – объяснил, почему пришлось переделывать документацию почти полностью. Объект начали строить в 2011 году, несколько раз пытались завершить, но так и не смогли. Как сообщил сегодня глава Муравленко, проблемы с документацией возникли из-за того, что все наполнение было импортным. «Сейчас подготовка документации находится на завершающей стадии, к ней до сих пор есть вопросы. Я выражаю уверенность, что мы в летний период зайдем на объект, к холодному периоду заведем тепло в здание и строительство пойдет серьезными темпами», – резюмировал мэр.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем послании в 2018 году обещал завершить стройку. Но чиновники не смогли с первого раза подготовить корректную документацию, торги в конце 2018 года отменили.

Про игровые автоматы

Александр Подорога также озвучил итоги беседы с предпринимателями города, которых он просил избавиться от игровых автоматов. Агентство «Новый День» уже подробно рассказывало об этом. Как выяснилось, все предприниматели Муравленко согласились разорвать арендные договоры с владельцами трейд-боксов. На это уйдет от месяца до двух, заключил глава.

Про балки

Александр Подорога рассказал, что город решает вопрос с переселением людей с промзоны. Сейчас там два поселка – «Рабочий» и «Сосновый бор». Это 23 балка, где проживают 65 человек. Порядка 48 млн рублей нужно для их расселения. «Мы работаем с каждым собственником путем выкупа или предоставления жилья по соцнайму», – заявил глава.

Про искусственный интеллект

Г-н Подорога сообщил, что Муравленко – пилотная площадка для внедрения искусственного интеллекта в медицине. «Установлено программное обеспечение, проходит тестирование – система обрабатывает и анализирует электронные карты и данные о состоянии пациента, после чего программа сделает выводы и рисках состояния здоровья», – заключил мэр.

Муравленко, Юлия Фролова

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