Мэра Муравленко песней призывают навести порядок на политической родине Кобылкина (ВИДЕО)

Ребята из Тарко-Сале записали рэп и сняли клип – антипропаганду игровых автоматов. Песня рассказывает о вреде «трейд боксов». В видео ребята приводят в пример мэра Муравленко Александа Подорогу, который выступил резко против «одноруких бандитов» и попросил владельцев магазинов избавиться от этого оборудования, так как люди проигрывают там огромные средства.

Инициатором записи клипа стал Самир Алекперов – житель Тарко-Сале, член молодежного совета при председателе городского собрания депутатов. Он в беседе с агентством «Новый День» объяснил, что в Тарко-Сале власти не реагируют на инициативу активистов, которые в одиночку борются с «однорукими бандитами». И поэтому ребята решили привлечь внимание чиновников и жителей, которые увлекаются «трейд боксами», острым клипом.

«Песню придумал я, предложил исполнить местным рэперам – Алене Калашниковой и Игорю Колмакову. Они сразу согласились. Позавчера мы все сняли, вчера смонтировали и выложили в Сеть. Видео пользуется популярностью», – рассказывает Самир. В клипе есть пародия на игровой автомат и его «охранника» – это молодой человек в маске с нунчаками. «Его лицо скрыто, это метафора, потому что мы до сих пор не понимаем, кто покровительствует этому бизнесу», – рассказывает Самир.

Он поясняет: в Тарко-Сале подобные автоматы установлены почти повсеместно. «В некоторых магазинах даже по два. Формально на аппаратах есть предупреждение о том, что детям до 18 ими пользоваться нельзя. Но никто эти запреты не соблюдает – дети постоянно проигрывают там деньги. Мы давно занимаемся этой темой, купили несколько аппаратов, чтобы понять их устройство. У нас есть предположение, что там все регулируется вручную», – объясняет общественник.

Самир Алекперов несколько раз предлагал чиновникам в Тарко-Сале организовать совместные рейды, поговорить с предпринимателями – с теми, кто сдает площади в аренду «трейд боксам» или с владельцами автоматов. Но ответа нет. Поэтому мэра Муравленко в клипе решили поблагодарить за то, что он обратил внимание на проблему.

В песне, которую исполняют ребята, есть такие слова: «Не валятся бабки с небес, ты не проигрывай <…> Шарашкина контора по отъему нала. Мы молим мэра Муравленко: «Сан Саныч, айда к нам!».

В клипе также принимал участие общественник Алексей Шевцов, общественник Сергей Малыгин, рэпер Денис Музыкантов. Алексей Шевцов несколько раз обращался в разные инстанции для ликвидации подобных игровых терминалов. Он же писал обращения в Центробнанк для лишения владельцев лицензии на брокерскую деятельность. Как он сам рассказал агентству, обращения в Центробанк были результативными – лицензию у двух коммерсантов отобрали.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», глава Муравленко Александр Подорога попросил предпринимателей города убрать из магазинов «трейд боксы» в декабре 2018 года. Как рассказали в мэрии 12 февраля 2019 года, пока что избавиться от автоматов полностью не удалось: коммерсанты обещали убрать «одноруких бандитов», когда закончиться срок аренды.

В России нет закона, который бы напрямую запрещал устанавливать такие устройства и коммерсанты этим пользуются.

Тарко-Сале, Муравленко, служба информации

Тарко-Сале, Муравленко. Другие новости 12.02.19

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