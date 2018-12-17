Ямальский мэр потребовал убрать игровые автоматы из магазинов

Глава Муравленко Александр Подорога попросил предпринимателей убрать из магазинов города игровые автоматы. Он выступил перед бизнес-сообществом с заявлением, в котором сказал, что такие устройства толкают людей, особенно подростков, на преступления. Обсуждение состоялось на заседании общественной комиссии по комфортной городской среде 14 декабря 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

«Я знаю, что они (автоматы – прим.ред) расположены в магазинах, торговых центрах предпринимателей нашего города. Как мне кажется, оно того не стоит. <…> Вопросы бизнеса, личностного развития важны. При этом отмечаю, что нахождение в городе игровых автоматов разрушает семьи, судьбы, приводит к преступлениям. Несовершеннолетние дети выносят из дома практически все, продают телефоны, учебники, обращаются к ресурсам, которые завлекают их в распространение запрещенных препаратов. Ни один игровой автомат не приносит выигрыша. Они все направлены на извлечение прибыли в 500,700, 1000 процентов. Они не связаны никакими программами, никакими кабелями с некой глобальной игровой системой (трейд-боксы – автоматы, имитирующие заключение сделок на бирже и других финансовых рынках). Они просто забирают у вас деньги. Эти игровые боксы, ставки различного рода – это вещи, которые приносят разрушения в семьи нашего города», – сказал глава Муравленко, видеозапись его выступления опубликована на его странице «ВКонтакте».

Несколько лет борьбой с игровыми автоматами занимается депутат заксобрания Ямала от ЛДПР Иван Вершинин. За эту же тему взялся и новый ямальский общественник Алексей Шевцов в Тарко-Сале.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 17.12.18

Замгубернатора Ямала Свинцова нашла 13 лишних миллиардов в бюджете. / На Ямале опять поставили «новогодний фаллос» (ФОТО). / Крупнейший торговый центр Ямала купила фирма из соседнего региона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»