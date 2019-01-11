Ошибки чиновников Ямала срывают обещание губернатора Артюхова

На Ямале отменили крупный аукцион по завершению культурно-спортивного долгостроя в Муравленко. Окружные чиновники не смогли с первого раза подготовить документацию без нарушений. В итоге торги оспорили общественники. Речь идет о завершении спортивно-оздоровительного комплекса «Сибирь». Его обещали открыть в 2014 году, но стройку остановили. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем докладе по итогам 2018 года обещал завершить долгострой. Из-за отмены аукциона сроки работ переносятся.

Аукцион на завершение строительства «Сибири» был объявлен 20 декабря 2018 года. Стоимость работ – 1,3 млрд рублей. Документацию готовила дирекция капстроительства и инвестиций Ямала. В документах нашли многочисленные и абсурдные нарушения.

Жалобу в федеральную антимонопольную службу (ФАС) на этот аукцион подала организация «Стопкартель». Как пояснил агентству «Новый День» представитель организации – Александр Кулаков, одним из грубых нарушений стало то, что в пакете бумаг аукциона не было проектной документации. Остальные документы были размещены не в полном объеме: не было необходимого графика работ, требований к подрядчикам. Но самое странное то, что часть работ чиновники Ямала планировали оплатить подрядчику уже в 2018 году. Тогда как прием заявок от потенциальных подрядчиков заканчивался только в 2019 году. Сумму в 2018 году исполнитель должен был получить немаленькую – 600 млн рублей. ФАС решила, что это неправомерно. В итоге 9 января 2019 года аукцион был отменен. Вероятно, его будут проводить снова уже с учетом изменений в документации.

Комплекс «Сибирь» начинала строить компания «Обьстрой», сумма контракта от 2011 года составляла 2,6 млрд рублей. Официальной версией остановки строительства был недостаток финансирования.

Изначально планировалось, что в культурно-оздоровительном центре будут боулинг, бассейн, спортзал. В сметном расчете, который в конце декабря 2018 года опубликован в составе документации, все эти объекты также есть. Как и кинозал.

В 2019 году власти Ямала надеются оживить и еще одну стройку – это здание администрации ЯНАО в Салехарде. Как удалось выяснить агентству «Новый День», достраивать дом чиновников будет компания «ВИС», соучредителем которой является бывший глава Пуровского района Евгений Скрябин.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 11.01.19

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