Тверитяне за 600 тысяч рублей расскажут властям Ноябрьска, как привлечь инвесторов

Разрабатывать инвестиционный кластер в Ноябрьске будет тверской университет. Вуз в 5 раз снизил цену контракта и получил работу от властей города. Изначально чиновники готовы были заплатить за аналитику 3,1 млн рублей.

Работа по исследованию рынка называется «Анализ потенциала создания и развития инвестиционного кластера в муниципальном образовании город Ноябрьск ЯНАО».

Аналитикам нужно будет определить приоритетные отрасли экономики, которые станут ядром инвестиционного кластера. И выявить свободные экономические ниши для создания бизнеса.

Также заказчики ждут рекомендации по привлечению инвесторов. Кроме этого учёным также нужно создать перечень инвестиционных проектов и рассказать чиновникам, как нужно позиционировать город, чтобы в него пришли инвесторы.

Услуги должны быть оказаны в течение 2 месяцев с момента подписания контракта, то есть советы тверских учёных придут в Ноябрьск в середине октября.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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