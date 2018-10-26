Власти Ямала утвердили льготные билеты на рейсы между крупными городами округа

Власти Ямала утвердили льготные тарифы на авиаперелёты между крупными городами округа. Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК подписан 24 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Согласно документу, взрослый билет из Салехарда в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск и обратно будут стоить 6900 рублей. Приказ начал действовать с 1 октября 2018 года. Все рейсы выполняет АТК «Ямал».

В конце сентября 2018 года правительство округа сообщило о том, что из бюджета будут дополнительно финансироваться ещё несколько рейсов, которые выбрали сами ямальцы. В числе межмуниципальных направлений, которые были выбраны жителями автономии, как раз и были все указанные выше маршруты. Средства на субсидии для авиакомпании выделили из дополнительных поступлений окружного бюджета. Если эти рейсы будут востребованы, чиновники обещают их оставить и на следующий год.

Всего в 2018 году власти субсидируют восемь рейсов: из Надыма в Тюмени и Москву. Из Ноябрьска в Тюмень и Москву. Из Тольки в Тюмень. Также – из Тарко-Сале в Тюмень. Льготным является маршрут Салехард – Санкт-Петербург и Новый Уренгой – Санкт-Петербург.

Салехард, служба информации

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