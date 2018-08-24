В Салехарде возобновили стройку Храма, который финансирует фонд замгубернатора (ФОТО)

На стройплощадке Храма на набережной Салехарда в конце августа 2018 года возобновились строительные работы. Но это не означает, что сооружение будет завершено. Строительство ведётся тогда, когда на счёт заказчика поступают средства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День».

В среду, 23 августа, в городских сообществах Салехарда появились фотографии строительных лесов и рабочих на храмовом комплексе. Пользователи паблика «В Салехарде» предположили, что строительство скоро завершат. Но в правительстве не называют даты окончания работ.

«Эпизодическая активизация строительных работ на данном объекте напрямую связана с поступлением спонсорских средств на специальный благотворительный счёт. Спонсорами выступают в основном крупные компании топливно-энергетического комплекса», – говорится в пояснениях окружной администрации. Напомним, бюджет Ямала также выделял миллиард рублей на строительство Храма в Салехарде.

Напомним, заказчиком строительства является Фонд «Сотрудничество Ямала», учреждённый департаментом внешнеэкономических связей и международных отношений. Департамент возглавляет замгубернатора Ямала Александр Мажаров. Контракт на возведение комплекса был заключен в 2013 году с компанией «СГК Севертрансстрой» (она относится к компании «Ямалтрансстрой» Игоря Нака). Сумма – 4,8 млрд рублей.

фото – сообщество «ВСалехарде»

Салехард, служба информации

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