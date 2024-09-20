Патриарх Кирилл прибыл в Салехард освящать новый храм на переименованной Шайтанке

В Салехард прибыл глава Русской Православной Церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его встретил в аэропорту губернатор Дмитрий Артюхов, сообщают в пресс-службе главы региона в пятницу, 20 сентября.

Целью визита патриарха является осмотр нового храма на берегу реки Шайтанки, которую ради объекта культа переименовали в Преображенку.

21 сентября в 8:30 в новом храме начнётся подготовительная часть чина великого освящения, который в 10:00 совершит Патриарх Кирилл. После чего в новоосвящённом храме Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит служение Божественной литургии.

В ходе визита Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит храм святых апостолов Петра и Павла, где сейчас проходят основные богослужения.

Новый храм в Салехарде строили достаточно долго. Финансировали его через правительственный фонд «сотрудничество Ямала». Отчётность фонд не ведёт, неясно, как много бюджетных денег было потрачено на возведение комплекса. В 2018 году расходы оценивались в 5,4 млрд рублей. Открыли храм только в 2024 году.

Салехард, Наталья Ефремова

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