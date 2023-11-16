Губернатор Артюхов и патриарх Кирилл обсудили завершение строительства салехардского храма

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Русской православной церкви святейший патриарх Кирилл провели встречу в Москве. На ней также присутствовал управделами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий и управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай.

Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

Как сообщает пресс-служба губернатора, г-н Артюхов рассказал строительстве самого крупного храмового комплекса страны за Полярным кругом – собора Преображения Господня в Салехарде. Его возводят по благословению патриарха. Комплекс включает в себя здания кафедрального собора, храмового подворья с домом причта и музейной экспозицией, гимназию. Высота собора составляет 63,5 метра, это одно из самых высоких зданий в регионе. Собор будет состоять из верхнего летнего и нижнего зимнего храмов.

«Все православные христиане нашего региона с трепетом ждут завершения строительства собора. Надеемся, что ближайшее Рождество Христово мы встретим уже в его стенах», – отметил губернатор автономии. Он добавил, что в гимназию при храме уже со следующего учебного года будут посещать около 300 детей.

В правительстве напоминают, что в июле этого года состоялся чин освящения 13 колоколов. Еще три больших колокола освятил Патриарх Кирилл во время своего визита на Ямал осенью 2015 года.

«Мы убеждены, что храмостроительство на нашей северной земле – это нужное и благое дело. Каждый храм способствует объединению людей», – сказал управляющий Салехардской епархией РПЦ архиепископ Николай.

Ранее ради храма в Салехарде переименовали реку Шайтанку. Теперь она называется Преображенка.

Салехард, Москва, Наталья Ефремова

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