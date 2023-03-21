Архиепископ Салехардский обрадовался переименованию реки Шайтанки

Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай выразил радость в связи с переименованием реки Шайтанки в Преображенку в Салехарде. Он отметил, что у каждого слова есть сакраментальное значение и старое наименование символизировало зло.

«Свершилось, радуемся, что инициатива, высказанная о переименовании реки в «Преображенку» была поддержана на самом высоком уровне. 18 марта был подписан документ председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным»,– говорится в группе Салехардской епархии «Вконтакте».

Далее следует комментарий самого архиепископа.

«Каждый для себя определяет те слова, которые ему ближе к сердцу. Мы же все хотим, чтобы наша жизнь стала лучше, справедливее, а самое главное – добрее. Для этого нам нужно самим меняться. Но в каждом слове есть особый, сакраментальный смысл. Старое наименование олицетворяет нечистую силу во всех религиях. Оно символизирует зло во всех его проявлениях. Есть замечательная народная мудрость – как корабль назовёшь, так он и пойдёт. Пусть для каждого жителя нашего замечательного города сам факт – переименование реки будет не камнем преткновения и раздора, а началом пути изменения жизни к лучшему, Преображением души», – написал архиепископ.

Салехард, Юлия Фролова

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