Власти Ямала выделяют более ста миллионов рублей своему фонду

Власти Ямала намерены выделить региональному инновационно-инвестиционному фонду «Ямал» очередную субсидию, размер которой составит 113 млн рублей. Выяснить, на что конкретно будут потрачены средства, пока не удалось – ответ на запрос «Нового Дня» не содержит необходимой информации.

«Субсидия будет израсходована на уставные цели фонда, мероприятия в области экологии. Целью указанных мероприятий является создание сбалансированных условий влияния антропогенных факторов для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также повышение экологической безопасности (сохранение и восстановление природной среды, качества окружающей среды) Ямало-Ненецкого автономного округа», – заявил директор РИФ «Ямал» Михаил Быков.

Редакция направила в фонд еще один запрос с просьбой конкретизировать информацию о предстоящих расходах.

Отметим, деятельность РИФ «Ямал» крайне непрозрачна. Фонд регулярно получает субсидии из бюджета Ямала. Но как именно были израсходованы средства субсидий – проверить невозможно. Из документов структуры ясно лишь то, что он потратил 1,2 млрд рублей на научную детальность. Какую – не сказано. Известно, что Фонд занимался возведением рыбоводного завода. В сентябре 2017 года структура получала субсидию почти в 50 млн рублей.

Фонд создан в 2010 году. Основным его профилем на сайте называется инвестиционная деятельность.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.06.18

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