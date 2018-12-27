Власти Ямала покупают школу единоборств в Салехарде через околобюджетный фонд

Власти Ямала покупают здание в Салехарде через один из многочисленных околобюджетных фондов – «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Здание будет использовано для школы единоборств. Его стоимость – 116 млн рублей, сообщают в правительстве Ямала.

Подготовлено постановление правительтва округа, которое должен подписать губернатор Дмитрий Артюхов. Фонду выделят субсидию из бюджета, которая пойдет на покупку недвижимости. «Субсидия предоставлена на создание спортивного объекта, путем приобретения и проведения ремонта нежилого здания. В результате фондом будет подобрано, приобретено и оборудовано здание для школы единоборств, оснащенное спортивным инвентарем для подготовки спортсменов. Объекты такого уровня на сегодняшний день в автономном округе отсутствуют», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала в ответ на вопрос агентства «Новый День».

Там добавили, что сейчас спортсмены занимаются в старом деревянном здании, которое не вполне для этого подходит.

В официальном сообщении не комментируют покупку здания через фонд. Неофициально в правительстве поясняют, что иначе купить помещение нельзя. «Есть несколько подходящих помещений. Одно из них реализуется на торгах в процедуре банкротства. Через 44 ФЗ его приобрести невозможно» – сообщил собеседник.

Стоит отметить, что РИФ Ямал не ведет публичной отчетности. Он регулярно получает сотни миллионов из бюджета Ямала, но как он их расходует – неясно. В 2018 году Фонду уже выделяли 113 млн рулей – ни в самой структуре, ни вправительстве, так и не ответили на вопрос, для чего предназначаются эти миллионы и как они будут потрачены.

Учредителем РИФ Ямал является департамент по науке и инновациям, который перестанет существовать с 2019 года. Губернатор его упразднил.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.12.18

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