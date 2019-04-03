Власти Ямала фонду, который фигурирует в деле Михайлицкого, 15 млн рублей

Власти Ямала выделяют новую субсидию очередному некоммерческому фонду «РИФ «Ямал». Сумма, обозначенная проектом решения – 15 млн рублей. Об этом сообщается в документах правительства округа. «РИФ «Ямал» фигурирует в уголовном деле бывшего топ-менеджера ямальских околоправительственных структур Константина Михайлицкого. РИФ получил от городского фонда Нового Уренгоя здание.

Согласно проекту решения, деньги пойдут на строительство объекта: «База УрО РАН в Лабытнанги. Административно-бытовой комплекс». При этом ту самую базу «РИФ «Ямал» планировал построить еще в 2017 году. Соответствующая документация опубликована на сайте самого фонда. Проектом предусмотрено не только строительство, но и благоустройство, в том числе газоны и гаражи. На период опубликования документации место для базы было выбрано на улице Зеленая горка, 21. Это должно было быть двухэтажное здание.

Ранее о планах по выделению новых траншей для этого фонда в 2019 году сообщало агентство «Новый День»: две дополнительные субсидии предусмотрены в допхододах бюджета.

Чем занимается фонд – не вполне ясно. Он не раскрывает отчетность. Известно при этом, что он предоставляет в аренду правительству Ямала особняк в Санкт-Петербурге для работы представительства.

Фонду давали крупную субсидию на 113 млн рублей в 2018 году. Но директор организации Михаил Быков в официальном ответе агентству «Новый День» не раскрыл цели предоставления этой субсидии, поэтому невозможно проверить, насколько законно организация осваивает бюджетные деньги. В конце 2018 года фонду одобрили еще один транш в 15 млн рублей. Как тогда сообщили в администрации округа – на проект по строительству завода по разведению рыб. Через фонд в 2018 году чиновники Ямала также покупали школу единоборств в Салехарде.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.04.19

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