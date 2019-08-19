На Ямале бюджетники не могут купить квартиры со скидкой в 40 процентов, так как квартир нет

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов признал, что новая жилищная программа для бюджетников с компенсацией 40 процентов стоимости квартиры буксует из-за застоя на рынке новостроек. Глава региона добавил, что на Ямале строится недостаточно жилья. В итоге бюджетники получили сертификаты, но не могут подобрать квартиру, чтобы сделать покупку и использовать эту бюджетную льготу. Тему обсуждали в понедельник, в Губкинском, 19 августа 2019 года.

Вопрос из зала звучал так: «Порадовались, получили сертификаты, но в городе нет жилья. Все выкуплено для расселения аварийного фонда». Его озвучила сотрудница школы Губкинского на встрече жителей и губернатора.

Дмитрий Артюхов назвал причины застоя: новые требования к застройщикам, большое количество жилищных программ, которые подразумевют покупку квартир в нвоостройках, и нежелание застройщиков рисковать и строить квартиры без гарантии их покупки.

«Мы сами придумали эту программу. Первая цель – поддержать нашу интеллигенцию. Это беспрецедентные меры – 40 процентов от стоимости жилья. Нигде такого нет. Вторая цель – стимулирование жилищного строительства. Мы на встречах с застройщиками говорим: стройте больше. Что мы слышим от застройщиков: «Мы не понимаем – купят или не купят». Сертификаты не сгорают, их действие в следующем году будет сохранено. Теперь мы можем сказать с уверенностью застройщикам: например, в Губкинском на руках 100 сертификатов – идите и стройте дом. Квартиры купят», – сказал губернатор.

«Программа (субсидирование покупки нового жилья для бюджетников – прим.ред.) пока стоит, наложился закон о долевом участии (новые требования к девелоперам, которые привлекают средста граждан, в том числе об открытии эскроу-счетов – прим.ред). Вся страна встала – это новые принципы строительства жилья. Требование правильное, это позиция президента – решить вопрос обманутых дольщиков. Было совещание с банками, где «Сбербанк» сказал: я выдал кредитов ипотечных по всей стране на 8 млдр рублей. Это ничто, рынок на триллион», – объяснил губернатор Дмитрий Артюхов проблемы на рынке.

Ямальцы уже просили губернатора включить в программу вторичное жилье. Но власти региона отказались от такого варианта – иначе увеличивать темпы строительства в ЯНАО просто не получится.

Губкинский, служба информации

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