российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 ноября 2018, 12:23 мск

Новости Ямал

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале бюджетникам будут выдавать по миллиону на новые квартиры

На Ямале вводят новый вид выплат для бюджетников, которые покупают квартиру. Из бюджета ямальцам компенсируют 40 процентов расчётной стоимости недвижимости. Для этого каждый год будут выделят 750 млн рублей, сообщают в пресс-службе правительства Ямала. Это новая программа округа, записаться в очередь можно будет с 2019 года.

Чиновники планируют, что на субсидию могут рассчитывать 615 семей ежегодно (в среднем 1,2 млн рублей на семью). В правительстве округа поясняют: к бюджетной сфере (работники которой получают такие преференции) относятся окружные и муниципальные больницы, образовательные организации, организации соцобслуживания, учреждения культуры, учреждения физкультуры. А также центры занятости и учреждения в сфере молодёжной политики.

Расчётную стоимость жилья для опредлеения размера субсидии будут вычислять исходя из нормы: семья из одного человека – 33 м.кв, семья из двух человек – 42 м.кв, из трёх и более человек – 18 м.кв на человека. Также будет учитываться средняя рыночная стоимость квадратного метра на Ямале.

Участники программы должны будут предоставить гражданство, а также доказать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Деньги можно будет внести в качестве взноса по ипотеке или использовать для покупки жилья на первичном рынке. Квартира должна быть на Ямале – в том городе или селе, где работает бюджетник. «Участники направления обязаны отработать в организациях бюджетной сферы не менее пяти лет с момента заключения соглашения о предоставлении соцвыплаты», – добавляют в правительстве.

Отметим, субсидии на покупку жилья уже давно получают госслужащие Ямала. Так, например, ушедшая с госслужбы на пенсию Ирина Сидорова, возглавлявшая департамент образования, получила выплату в 30 млн рублей. Кстати, чиновники имеют право на получение субсидии в случае покупки жилья в любом регионе России.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.11.18

Почта России на Ямале нарушает закон. / «Одеяло примерзает к стене»: ямальцы прокомментировали коммунальное ЧП. / В Новом Уренгое нашли водителя, который насмерть сбил девочку на переходе и скрылся (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Ямал, Урал, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров