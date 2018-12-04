Артюхов пообещал удвоить объем жилищных субсидий для молодых семей и бюджетников

На Ямале снижаются темпы строительства нового жилья. Об этом 4 декабря в ходе послания депутатам и общественности заявил губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, округ должен не только наверстать упущенное, но и увеличить количество новостроек.

«Через 5 лет объемы должны вырасти на треть – мы планируем выйти на цифру в 310 тыс. кв. м жилья. Это более 5,5 тысяч новых квартир ежегодно. В регионе действует много жилищных программ: в том числе для многодетных семей и ветеранов Севера. Но этих мер все равно недостаточно», – сказал Артюхов.

Он отметил, что одним из самых наболевших вопросов для жителей ЯНАО является жилье для молодых семей. Люди подолгу стоят в очереди, достигают возраста 35 лет и теряют право на субсидию.

Чиновники решили ускорить процедуру получения помощи из бюджета. «Мы увеличим число самих социальных выплат. В следующем году их получат вдвое больше ямальцев, чем в 2018 году. Мы поднимаем финансирование программы в три раза: средств хватит, чтобы за три года новые квартиры могли приобрести примерно 2 тыс. молодых семей, – рассказал Дмитрий Артюхов. – Тем ямальцам, которые встали в очередь на получение субсидии не по региональной, а по федеральной программе, мы предоставим возможность перейти в нашу, региональную, очередь и успеть получить выплату».

Кроме этого губернатор пообещал увеличить размер самой субсидии на приобретение нового жилья – сумма вырастет с 30 до 40 процентов стоимости квартиры. Специалистам (врачи, учителя и т.д.), которые приезжают на Ямал и готовы здесь остаться, округ готов предоставить компенсацию в размере 40 процентов стоимости нового жилья.

«Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,2 млн рублей. Общий объем финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале 2 тысячам специалистов», – сказал губернатор.

Также он анонсировал строительство арендного жилья (пилотные проекты будут запущены в Новом Уренгое и Губкинском) и доступную ипотеку со ставками от 5,5 процента.

Что касается ветхого жилья, то, по словам Артюхова, до конца 2021 года из аварийного фонда переедут 5 тыс. ямальских семей. «Таким образом, в целом наши меры позволят в ближайшие три года обрести новый дом примерно 10,5 тыс. ямальских семей», – резюмировал глава ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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