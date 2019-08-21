Зарплаты бюджетников и чиновников на Ямале вырастут в октябре 2019 и 2020 годов

Власти Ямала планируют повысить зарплату бюджетникам, которые не вошли в «майские указы» президента не только с 1 октября 2019 года, но и в октябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа в ответ на запрос агентства «Новый День». Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что на повышение зарплат уйдут миллиарды.

«С 1 октября 2019 года индексация составит 4,3% (постановление об этом губернатор подписал еще осенью 2018 года – прим.ред.). С 1 октября 2020 года запланирована индексация в размере 3,8%, которая одобрена решением комиссии по бюджетным проектировкам на 2020 год и плановый период до 2022 года (этот документ подписан на днях – прим.ред.)», – добавили в правительстве ЯНАО.

При этом в постановлении, которое регламентирует повышение зарплат в 2020 году, указано, что на прибавку могут рассчитывать не только сотрудники госучреждений, которые не входят в «майские указы», но и чиновники. В том числе лица, замещающие госдолжности и непосредственно госслужащие. То же самое было указано и в документе, который регламенитировал повышение с октября текущего года.

О том, что зарплаты бюджетников, которые не росли ранее, начнут увеличиваться, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время своего турне по муниципалитетам. Он признал, что многие сотрудники больниц, школ и других учреждений, не получали повышение, так как в первую очередь нужно было обеспечить рост зарплат тех, кто указан в «майских указах». Один из сотрудников больницы в Тарко-Сале сообщил главе региона, что его зарплата упала в два раза с 2015 года. Губернатор обещал разобраться. А вчера на встрече с жителями Ноябрьска г-н Артюхов рассказал, что у того, кто пожаловался на падение зарплат, на самом деле было дисциплинарное взыскание за появление на работе в нетрезвом виде.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.08.19

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