Губернатор Артюхов: на повышение зарплат бюджетникам уйдут миллиарды

Губернатору Дмитрию Артюхову опять пришлось отвечать на вопросы о низкой зарплате в бюджетной сфере – на этот раз на встрече с населением в Тарко-Сале. Глава региона снова заявил о том, что будет повышение окладов для тех категорий сотрудников, которые не входили в майские указы. Эту же тему он затрагивал на встрече с населением в Надыме несколько дней назад. Тогда губернатор сказал, что зарплата в 30 тыс. рублей на Крайнем Севере – это ненормально. В минувшие выходные он признался, что на планируемое увеличение зарплат «неуказникам» уйдут миллиарды.

В Тарко-Сале вопрос губернатору задал сотрудник районной больницы. Мужчина признался, что у него зарплата упала в два раза за последние несколько лет. «Я приехал по вызову в 1986 году, живу постоянно в Тарко-Сале, здесь у меня сын родился. Работаю сейчас в Центральной районной больнице водителем. Зарплата у меня упала в два раза с 2015 года. Получал 60 тысяч, плюс премии. Сейчас – 29-30. Я сам воспитываю сына шести лет. Сейчас даже в отпуск поехать не могу», – сказал житель, его слова цитируют в пресс-службе правительства ЯНАО.

Губернатор г-н Артюхов попросил главу больницы ответить вместо него и сделал ремарку: «У нас МРОТ по Ямалу 29,5 тысяч, а у человека зарплата на пределе. Что такое?».

Глава Тарко-Салинской районной больницы Максим Зинин заявил, что он удивлен. И что он вообще не в курсе этой проблемы. «По поводу урезания вдвойне – это для меня сегодня новость. Единственное, когда сотрудники могут терять средства – за счет дисциплинарных взысканий. Мы в данной ситуации разберемся, проблем не вижу», – сказал управленец.

Губернатор ЯНАО попросил не организовывать гонения на сотрудника, который озвучил проблему. «Мы обсуждали то, что произошло в последние годы в бюджетной сфере: в медицине и образовании. У нас была большая генеральная задача, которую поставил президент. Это выполнение майских указов. Там мы доводили зарплату сотрудников до разных показателей. В медицине это двести процентов от средней зарплаты по Ямалу, а она у нас хорошая средняя, спасибо нефтегазовым компаниям. Основной персонал, особенно те, у кого есть северные и стаж, стали получать, на мой взгляд, достойные средства. Но местами это произошло в ущерб иному персоналу. Это санитарки, это работники обеспечивающего уровня, водители», – снова сказал губернатор тезисы, которые он озвучивал в Надыме.

«Мы планируем бюджет следующего года так, что те категории, у которых за эти годы произошел такой несправедливый перекос, будем ускоренно подтягивать. Определяемся с цифрами. Цифры – большие, счет идет на миллиарды рублей. Мы всегда думаем так: поднять зарплату не на инфляцию, а больше – вот сейчас мы обсуждаем 5-6%. Это сразу минус садик или минус школа, которая могла быть построена на Ямале. Но мы будем этим заниматься. Точно будет приторможено увеличение зарплаты административно-управленческого персонала, да простит меня главврач, потому как там итак все уже неплохо», – заключил глава региона.

Тарко-Сале, служба информации

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