Губернатор Артюхов: «зарплата в 30 тыс. на Севере – это ненормально»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обещал повышение зарплат тем категориям бюджетников, кто не вошел в «майские указы» президента. В частности, тем, кто работает в сфере молодежной политики. Об этом глава округа сказал на встрече с жителями Надыма, которая прошла в рамках его поездки по региону на этой неделе, сообщает агентство «Новый День». При этом губернатор добавил, что возврат компенсации на оздоровление бюджетникам пока не обсуждается – возможно, эту льготу заменят другими.

Вопрос из зала г-ну Артюхову на встрече с жителями в Надыме звучал так: «Сфера молодежной политики не попала под указы президента. И к тому же еще у нас убрали компенсацию на санаторно-курортное лечение. Есть ли надежда, что компенсацию когда-то вернут?».

В ответ губернатор сообщил, что сейчас рассматриваются другие меры. «Нам в целом необходимо ставить вопрос об увеличении заработных плат тем, кто не попал под указы. Есть счастливая категория, указанная в указах президента, которая получает различные льготы, где-то в ущерб «неуказникам». Получился дисбаланс. Как его исправлять? Через компенсацию отдыха, либо просто индексацией окладов – мы сейчас этим занимаемся. Мы уже запланировали, что у нас будет индексация с 1 января 2019 года, выше инфляции. Будет повышение, но не всем. Тем, кто на нижней полке – тем существенный рост, кто более-менее – тем поменьше. У нас появились категории, где зарплаты на уровне МРОТа, то есть 30 с небольшим. В условиях Крайнего Севера это ненормально. Надо повышать базовый оклад, чтобы сумма была больше, чем эти 15 тыс. рублей к отпуску. В рамках бюджета на следующий год мы это все будем учитывать», – сказал губернатор.

Он добавил, что возможно, есть смысл вместо компенсации вводить льготные билеты или давать жилищные субсидии. Пока этот вопрос обсуждается. «Нужно смотреть комплексно», – заключил губернатор Ямала.

Надым, служба информации

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