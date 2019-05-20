Глава богатого района ЯНАО стал богаче

Два ямальских мэра раскрыли свои декларации о доходах за 2018 год и стали первыми среди градоначальников Ямала по публикации такой отчетности в 2019 году, сообщает агентство «Новый День».

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский заработал в 2018 году больше, чем годом ранее. Его доход за 12 месяцев составил 18,6 млн рублей (16,5 – в 2017 году). У г-на Кугаевского есть мотолодка и снегоход, личная машина ему не нужна. У ямальского мэра в собственности пять земельных участков, дом, квартира и два гаража (как и в 2017 году). У его супруги при небольшом доходе – 406 тыс. рублей за 2018 год – зарегистрированы три квартиры и машина «Тойота» (модель не посчитали нужным указать).

Ямальский район является ключевым с точки зрения освоения новых месторождений. В муниципалитете сосредоточены интересы крупных нефтегазовых компаний. Здесь расположен новый завод Ямал СПГ, здесь же перспективные Новопортовское и Харасавэйские месторождения.

Второй ямальский мэр, который отчитался о доходах – новый глава Губкинского Андрей Гаранин. Он перешел на муниципальную службу из компании «Пурфнетегаз» в 2018 году. Согласно декларации, г-н Гаранин заработал 9,3 млн рублей, это меньше, чем доход прежнего главы Губкинского Сергея Бурдыгина за 2017 год. Экс-мэр сообщал о заработке в 11,8 млн рублей по итогам 2017 года.

У Андрея Гаранина в собственности есть два участка (один в долевой собственности), квартира. Еще он владеет долями в двух других квартирах (одна – совместная с женой). У него также есть два гаража. На мэра Губкинского зарегистрирован автомобиль «Тойота», снегоход и прицеп. Его супруга заработала 1,2 млн рублей.

Ямальский район, Губкинский, служба информации

Ямальский район, Губкинский. Другие новости 17.05.19

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